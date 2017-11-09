Американец нашел 300-килограммовую корову в своем бассейне

Видео: wbtv.com

Житель американского города Ньютон, штат Северная Каролина, нашел в своем бассейне корову. Ролик был опубликован на сайте телеканала WBTV.

Инцидент произошел в среду, 8 ноября. Как рассказал мужчина телеканалу, ему показалось, что в бассейн что-то упало, и он вышел из дома, чтобы проверить, все ли в порядке. Под пленкой, накрывавшей бассейн, он заметил пару рогов. Убрав пленку, владелец бассейна обнаружил стоящую в воде рыжую корову. После этого он вызвал спасателей, и спустя два часа животное весом более 300 килограммов удалось вытащить.

«Я могу честно сказать, что за семь лет работы в округе Катоба это моя первая корова, которую нашли в бассейне», — отметила сотрудница окружного отдела по контролю за животными Дженна Арсено. По ее словам, спасатели беспокоились за состояние животного, так на улице было холодно и у коровы могла возникнуть гипотермия. Однако в результате операция по спасения прошла «довольно гладко».

В итоге корова была возвращена владельцу.