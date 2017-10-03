Бегавшая по центру Бишкека корова боднула женщину и милиционера

Видео: ru.sputnik.kg

Корова, бегавшая по центру Бишкека, сбила с ног женщину. Пострадавшая была госпитализирована. Видеозапись происшествия во вторник, 3 октября, опубликовало ИА «Спутник-Кыргызстан».

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени (11:00 мск). Корова, бежавшая вдоль проезжей части, ударила женщину, переходившую дорогу. По словам снявшего эти кадры очевидца, пострадавшую увезли в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Он добавил, что животное было только что куплено и сбежало от хозяина при погрузке в фургон.

При попытке догнать и изловить корову один из милиционеров также получил травмы. «Я пытался поймать корову на перекрестке улиц Тоголока Молдо и Киевской, но она сбила меня. Когда она побежала дальше, машина наехала на веревку, привязанную к ней. Я подбежал, и она лягнула меня», — рассказал он. Силовикам все же удалось остановить животное. О его дальнейшей судьбе информации нет.