В результате столкновения Range Rover с верблюдом в Казахстане погибли пятеро

В Алма-Атинской области Казахстана внедорожник Range Rover столкнулся с верблюдом, в результате погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного департамента внутренних дел.

Инцидент произошел на строящемся участке автодороги «Западная Европа — Западный Китай». Автомобиль, которым управляла 43-летняя алматинка, врезался в верблюда и перевернулся. водитель и трое ее пассажиров скончались на месте, еще один человек умер в больнице.

Животное погибло. Его владелец пока не установлен.

Движение транспорта на данном отрезке было запрещено.

21 июля двое подростков-мотоциклистов в Хабаровском крае столкнулись с коровой. Водитель и его 15-летний приятель, который находился на пассажирском сидении, погибли.