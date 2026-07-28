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17:39, 28 июля 2026Моя страна

Россиянин купил 100 лотерейных билетов и выиграл 10 миллионов рублей

Риелтор из Уфы выиграл в лотерею 10 миллионов рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: smile23 / Shutterstock / Fotodom

Россиянин из Уфы купил сразу 100 лотерейных билетов и выиграл суперприз в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщает платформа «Пруфы» со ссылкой на пресс-службу бренда лотерей, организованных Минфином РФ.

Уточняется, что риелтор по имени Дмитрий лично отправился в лотерейный центр за билетами. О своей удаче он узнал на следующий день после этого. Проверив данные, мужчина был шокирован и поделился радостью с женой.

Супруги планируют потратить сумму на улучшение жилищных условий.

Ранее россиянин Алексей Беляков из Красноярского края выиграл в лотерею в третий раз и стал обладателем 16 миллионов рублей.

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