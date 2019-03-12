Агрессивный бык вырвался из вольера и напал на хозяйку

В американском штате Нью-Джерси агрессивный бык вырвался из вольера и напал на свою хозяйку. Об этом сообщает NBC New York.

Инцидент произошел 8 марта в городе Спарта, графство Сассекс. Несколько очевидцев сообщили правоохранительным органам о разъяренном животном, преследующем машины. Затем с полицейскими связалась владелица быка и уточнила, что на волю вырвался ее подопечный.

Представители власти прибыли на место и обнаружили хозяйку быка в салоне автомобиля. Как оказалось, бык преследовал машину женщины до фермы, после чего начал наваливаться на капот. Американка доехала до ворот фермы и предприняла попытку загнать животное в вольер, однако тот разъярился и атаковал ее.

«[Хозяйка] кричала, что бык ее уничтожит, и просила его застрелить», — вспоминает сотрудник полиции. Офицер Арлин Липпенкотт (Arlene Lippencott) старалась отвлечь быка, чтобы перевести женщину в служебную машину до прибытия подмоги. Позже два офицера все же убили зверя, когда тот напал на их автомобиль.

Американку доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. В участке она рассказала, что ранее бык проявлял агрессию по отношению к супругу, однако последствия не были такими серьезными.

В 2018 году сообщалось о британце, который пожаловался на нападение стада коров. Мужчине удалось уйти от разъяренных коров, только когда одна из них подбросила его на полтора метра вверх, и он перелетел через забор.

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