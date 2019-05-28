Бык убил рабочего

В американском населенном пункте Альбион, штат Пенсильвания, бык убил мужчину, который инспектировал газовую скважину. Об этом сообщает издание Erie Times-News.

Бык напал на 69-летнего Кловиса Стивенса (Clovis Stephens), когда тот осматривал газовое оборудование. Владелец животного выскочил на улицу с бейсбольной битой и попытался помочь пострадавшему. «Когда я вышел, бык стоял над лежащим на земле человеком, — рассказал он. — Я пару раз ударил быка битой, чтобы отогнать его. Мужчина встал на ноги и скрылся в своем пикапе».

После этого бык бросился на хозяина и сбил его с ног. Тот еще несколько раз ударил его битой, улучил момент и убежал в дом. Пока его жена звонила в экстренные службы, он достал оружие, вышел на улицу и застрелил животное.

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными тупыми травмами на руках и животе. Через неделю он скончался.

В 2018 году сообщалось, что в английском графстве Восточный Сассекс коровы убили пожилого мужчину, который гулял с собаками. Когда стадо бросилось к ним, он попытался спасти питомцев и погиб под копытами.

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