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Коровы затоптали спасавшего собаку старика

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В английском графстве Восточный Суссекс коровы снова убили пожилого мужчину. Об этом сообщает издание Daily Mail.

67-летний Джон Макнамара (John McNamara) шел по полю, где пасся скот. С ним были три собаки породы лабрадор, которых он вывел на прогулку.

Когда стадо бросилось в их сторону, он успел убежать и увел двух питомцев в безопасное место. Третий пес отстал, потому что не мог быстро двигаться из-за старости. Мужчина решил вернуться за ним и погиб под копытами.

Согласно государственной статистике, с 2000 года в Великобритании из-за коров погибли около 80 человек. Три четверти жертв работали со скотом, остальные были случайными прохожими.

В 2017 году сообщалось, что в Восточном Суссексе погиб британский ученый и бизнесмен Брайан Беллхауз. Во время прогулки на него бросилось стадо возбужденных коров.

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