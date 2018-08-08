Коровы сдали беглую угонщицу полиции

Видео: Pio Seminole Sheriff / YouTube

В американском штате Флорида стадо коров помогло арестовать угонщицу. Об этом сообщает Associated Press.

Подозреваемые удирали от полиции на краденом автомобиле. Сидевшая за рулем женщина разбила машину, выскочила из нее и побежала в сторону поля, на котором паслись 16 коров. Сверху происходящее снимал вертолет шерифа.

Угонщица заинтересовала животных, и они направились к ней. Женщина попыталась от них убежать, но стадо не отставало. «Большая группа коров преследует ее, — передали полицейским с вертолета. — Похоже, собираются напасть».

В итоге коровы прижали женщину к ограде, возле которой ее уже поджидала полиция. После ареста ей предъявили ряд обвинений, в том числе в сопротивлении сотруднику правоохранительных органов и хранении наркотиков. Сообщник также попался: его задержала полицейская собака.

6 августа сообщалось, что коровы атаковали двух человек в окрестностях новозеландского города Окленд. Животные, пытавшиеся защитить теленка, сбили с ног совершавшую пробежку женщину, а затем причинили серьезные травмы мужчине, который пришел ей на помощь.

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