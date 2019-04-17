Агрессивный олень убил хозяина и покалечил его жену

В австралийском штате Виктория супружеская пара пострадала от нападения домашнего оленя. Об этом сообщает издание BBC News.

Инцидент произошел в среду утром, 17 апреля. 47-летний мужчина отправился кормить оленя, живущего на его участке около шести лет. По невыясненным причинам парнокопытное напало на хозяина. На помощь мужчине выбежала супруга. Их сыну-подростку удалось прогнать агрессивного зверя.

Австралиец умер на месте, женщину доставили в больницу с серьезными ранениями.

По данным полиции, оленя нашли в городе Вангаратта на северо-востоке штата и усыпили. Властям не удалось установить точный вид животного.

Ранее в апреле сообщалось, что в английской деревне Блетчингли, графство Суррей, владелица фермы пострадала от нападения агрессивной коровы, пытавшейся защитить своего новорожденного теленка. Предположительно, нападение произошло, когда женщина зашла в загон для скота. В результате инцидента британка получила серьезные травмы груди и ног.

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