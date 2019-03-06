Лев растерзал зашедшего к нему в клетку хозяина

В чешской деревне Здехов, Злинский край, лев растерзал своего хозяина, державшего животное в клетке на заднем дворе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тело 34-летнего Михала Прасека (Michal Prasek) обнаружил его отец в клетке льва. По словам мужчины, вольер был заперт изнутри.

Прибывшие на место стражи порядка застрелили девятилетнего льва и самку, жившую в соседней клетке. Они объяснили, что мера была «абсолютно необходима», чтобы добраться до тела.

Прасек приобрел льва в 2016 году, а львицу — в 2018-м. Он собирался разводить животных. У чеха не было лицензии на их содержание, также мужчина был оштрафован за несогласованную установку клеток во дворе. Жители деревни не раз выражали обеспокоенность из-за соседства с опасными хищниками.

В июне 2018 года сообщалось, что во время прогулки чеха с львицей на поводке в животное врезался велосипедист. Мужчину доставили в больницу с порезами и ссадинами.

В феврале стала известна причина гибели стажерки в американском зоопарке. По версии следствия, девушку загрыз лев, вырвавшийся из клетки благодаря игрушке, не позволившей плотно закрыть калитку вольера.

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