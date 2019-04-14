«Самая опасная птица в мире» убила хозяина-фермера

В американском штате Флорида крупная нелетающая птица казуар напала на своего хозяина-фермера и убила его. Об этом сообщает издание The Gainesville Sun.

Инцидент произошел в субботу, 13 апреля. Как рассказали газете представители службы спасения округа Алачуа, жертвой птицы стал 75-летний владелец местной фермы. По их словам, казуар напал на фермера, когда тот зашел в клетку, где содержалась птица, чтобы ее покормить. Отмечается, что, вероятнее всего, мужчина споткнулся и упал, после чего казуар нанес ему смертельный удар когтями.

Как пояснили изданию, в настоящее время птица остается на территории фермы.

Казуары считаются самыми опасными птицами в мире. Они также являются вторыми по величине из ныне живущих птиц после страусов. Их рост может достигать двух метров, а вес — 60 килограммов. Кроме того, этих птиц отличают острые когти, длина которых может доходить до 10 сантиметров.

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