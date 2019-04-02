Девочка забралась в ванну с крокодилом и почистила ему зубы

В индонезийском городе Тангеранг сняли на видео ребенка, который чистит зубы крокодилу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В ролике девочка в желтом купальнике сидит в ванне с небольшой рептилией. Она выдавливает зубную пасту на щетку, хватает питомца за морду и принимается чистить ему зубы. Крокодил не двигается и стойко терпит происходящее.

На зеленом ведре за спиной девочки сидит экзотическая птица с длинным клювом, напоминающая тукана. Она не обращает внимания на гигиенические процедуры в ванне и поворачивает голову лишь после того, как девочка несколько раз поднимает и роняет рептилию в воду.

В 2011 году сообщалось, что в Южной Африке домашний бегемот по кличке Хамфри убил своего хозяина, который заботился о нем в течение нескольких лет. Мужчина кормил питомца фруктами, гладил его, чистил ему зубы и даже катался на нем верхом.

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