Трехлетний мальчик оседлал шестиметрового питона во Вьетнаме

Видео: Viral Press

Во вьетнамской провинции Тханьхоа трехлетний мальчик прокатился на гигантском питоне. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На видео, появившемся в интернете, ребенок в присутствии взрослых сидит на спине шестиметрового пресмыкающегося. Змея не предпринимает попыток сбросить его.

Тетя мальчика рассказала, что семья уже четыре года держит этого питона в качестве домашнего животного. «В тот день был дождь, и вода затопила край двора, — пояснила она. — Вот они и пустили туда питона поиграть и расслабиться».

Видео было снято во время наводнения, из-за которого во вьетнамских провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь эвакуировали более пяти тысяч семей. Жертвами стихии стали не менее 54 человек, 39 пропали без вести.

13 октября сообщалось, что тысячи свиней погибли после того, как при наводнении затопило свиноводческую ферму во Вьетнаме.