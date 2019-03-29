Бабушка бросилась под поезд ради спасения внучки

В американском городе Спрингфилд, штат Массачусетс, пожилая женщина ценой собственной жизни спасла внучку от гибели под колесами поезда. Об этом сообщает сайт Masslive.com.

79-летняя Хильда Фигероа (Hilda Figueroa) и ее 26-летняя внучка Хильда Санчес (Hilda Sanchez) возвращались домой из магазина и больницы. В ста метрах от их дома проходит железная дорога. Местные жители пересекают ее по неофициальному переходу без разметки и предупреждающих знаков. Фигероа и Санчес поступили так же и оказались на пути приближающегося поезда.

Он ехал необычно быстро и не подавал звуковые сигналы. По оценке Санчес, его скорость составляла по меньшей мере 160 километров в час, что в два раза выше скоростного лимита. Фигероа первой заметила угрозу. «Она оттолкнула меня от рельсов, — говорит Санчес. — Я пыталась вытащить ее, но было поздно». Поезд отбросил пожилую женщину на 15 метров. Она скончалась в скорой помощи по дороге в больницу.

В прошлом году сообщалось, что в американском городе Атланта, штат Джорджия, девушка прыгнула на рельсы перед приближающимся поездом, чтобы спасти мать. Она убрала женщину с путей, но не успела отойти на безопасное расстояние и попала под поезд. Обе получили травмы, но остались живы.

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