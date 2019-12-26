Женщина рискнула жизнью ради спасения пуделей из огня

В таиландском городе Чиангмай женщина бросилась в горящий дом, чтобы спасти двух пуделей. Об этом сообщает Newsflare.

Пожар вспыхнул, когда 55-летняя Пимапинья Сиричайтан (Pimapinya Sirichaitan) возвращалась с похорон. Она узнала о возгорании после звонка от соседа, вспомнила об оставшихся дома пуделях и поспешила на выручку. «Я не могла думать ни о чем, кроме спасения своих собак, — говорит женщина. — Даже если это означало, что придется рисковать собственной жизнью».

Приехав, Пимапинья накрылась мокрым полотенцем, бросилась в горящий дом и вытащила пуделей из огня. После этого пожарные полили собак водой, чтобы охладить их. «Эти песики — все, что у меня есть, — говорит женщина. — Я волновалась за них больше, чем из-за дома».

Пожарные полагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь перекинулся на соседний дом и причинил ущерб, который оценивается в миллион бат (более двух миллионов рублей).

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