Добкин решил побороться за пост мэра Харькова после смерти Кернеса

Занимавший должность мэра Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин решил выдвинуть свою кандидатуру на пост городского головы. Об этом сообщает «Страна.ua».

Досрочные выборы мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса должна объявить в этом году Верховная Рада.

1 января Добкин опубликовал новогоднее поздравление, в котором он в костюме Деда Мороза намекнул о намерении занять кресло мэра. «Многие харьковчане в последнее время часто спрашивают [меня], так я отвечу: таки да. В новый год с новыми победами!», — сказал он.

Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от коронавируса. Похороны прошли 23 декабря в Харькове. Мэр не появлялся на публике с конца августа из-за проблем со здоровьем. При этом он был переизбран мэром Харькова третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября. В декабре у Кернеса диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких. Предположительно, он заразился от своей домработницы.