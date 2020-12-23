Названа причина заражения коронавирусом покойного мэра Харькова

Друг покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса бизнесмен Павел Фукс рассказал в интервью изданию «Страна.ua» о причинах, по которым политик мог заразиться коронавирусом.

По его словам, политик мог заболеть COVID-19 из-за своей домработницы, которая приходила на работу простуженная и «постоянно кашляла». При этом сам Кернес правилами индивидуальной защиты пренебрегал и «выходил на улицу абсолютно без маски».

Бизнесмен также назвал градоначальника довольно беспечным человеком и пояснил, что мэру было важно показать свое бесстрашие перед лицом пандемии. «Он боролся за то, чтобы работало метро, бизнес, чтобы город не останавливался», — сказал Фукс.

Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от коронавируса. В городе был объявлен трехдневный траур. Градоначальник не появлялся на публике с конца августа. У него диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких. При этом Кернес был переизбран мэром Харькова третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября.