Украинские власти проигнорировали похороны мэра Харькова

Власти Украины проигнорировали похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса, передает «Страна.ua».

Первые лица государства не приедут на прощание с ним. Военные также отказались от участия в траурной церемонии, хотя накануне провели репетицию.

Как рассказали в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, 22 декабря возле городского театра оперы и балета прошла репетиция церемонии прощания с Кернесом, к которой привлекли военнослужащих Харьковского гарнизона.

По уставу, почетный эскорт отправляется в случае захоронения лиц, в официальных церемониях которых принимают участие президент Украины, председатель Верховной Рады и премьер-министр. По предварительной информации, на похоронах предполагалось пребывание первых лиц государства, поэтому начальник гарнизона приказал выделить для участия в церемонии 50 военнослужащих.

«Позже, когда стало известно, что указанные лица на погребение городского головы не прибудут, приказ был отменен», — пояснили в университете.

Кернес скончался 17 декабря в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили после осложнений, вызванных коронавирусом.