В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти Кернеса

В Харькове объявили трехдневный траур из-за смерти мэра города Геннадия Кернеса. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Траур будет действовать 17, 18 и 19 декабря. Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета.

В эти дни в городе будут приспущены флаги, отменены развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Геннадий Кернес скончался на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», в которой проходил лечение после осложнений от коронавируса.

Чиновник не появлялся на публике с конца августа. У него диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких. При этом он был переизбран мэром города третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября.