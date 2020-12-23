На похоронах мэра Харькова запустили фейерверк

Неизвестные запустили серию фейерверков во время похорон умершего от коронавируса мэра Харькова Геннадия Кернеса. Видеозапись публикует Telegram-канал «Klymenko Time».

На кадрах видно, как множество людей стоят у могилы градоначальника, а священник читает заупокойные молитвы по погибшему. В это же время неподалеку от кладбища раздаются хлопки от салютов, которые неизвестные запускают в воздух. Авторы канала предположили, что это могли сделать недоброжелатели мэра, желающие поглумиться над трагедией.

Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от коронавируса. В городе был объявлен трехдневный траур. С градоначальником пришли проститься тысячи человек, однако украинские власти проигнорировали его похороны.

Мэр не появлялся на публике с конца августа из-за проблем со здоровьем. При этом он был переизбран мэром Харькова третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября. В декабре у мэра диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких. Предположительно, мужчина заразился от своей домработницы.