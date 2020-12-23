Кличко сделал селфи на похоронах Кернеса

Мэр Киева Виталий Кличко во время церемонии прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесем сделал селфи с неизвестной девушкой, пишет УНИАН.

Издание предположило, что сделать фотографию мэра попросила поклонница, но, несмотря на неуместность этого, отказать девушке он не смог. Кроме того, перед снимком Кличко снял медицинскую маску, когда в помещении присутствовали сотни горожан. Градоначальник пока никак не прокомментировал случившееся.

Похороны Кернеса прошли 23 декабря в Харькове. Во время православного богослужения у могилы мэра несколько неизвестных решили запустить фейерверки, сейчас их разыскивает полиция. Всего на церемонию прощания с градоначальником пришли более 110 тысяч человек.

Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от коронавируса. В городе был объявлен трехдневный траур. Мэр не появлялся на публике с конца августа из-за проблем со здоровьем. При этом он был переизбран мэром Харькова третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября. В декабре у Кернеса диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких. Предположительно, он заразился от своей домработницы.