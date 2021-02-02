На Украине подожгли торговый центр

В городе Первомайске Николаевской области Украины подожгли торговый центр. Об это пишет УНИАН.

По данным полиции, пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он разлил горючую жидкость, ранил охранника, пытался сбежать и при задержании ранил еще одного охранника топором.

Пожар удалось ликвидировать.

В полиции задержанный заявил, что хотел отомстить хозяину торгового центра, который, по его словам, 20 лет назад «отрезал уши, носы женщинам и детям».

В самом торговом центре заявили, что поджигателей было двое: второго ищут правоохранители.

Ранее Киевский районный суд Харькова арестовал двух подозреваемых по делу о пожаре в харьковском доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек.