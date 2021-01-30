Экологи рассказали о вторичном радиоактивном загрязнении в Чернобыльской зоне из-за лесных пожаров в этом районе весной прошлого года. Их слова передает «Укринформ».

Как отметил вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Валентин Щербина, каждый новый пожар формирует новую карту загрязнения. Это происходит из-за того, что радионуклиды поднимаются в воздух и рассеиваются там, где раньше было относительно безопасно. «Все это изменилось, и изменилось очень серьезно», — заявил эколог.

При этом в результате пожаров прошлой весной радионуклиды попали не только в воздух, но также в воду и почву. По словам эксперта,они уже включились в геохимический цикл и мигрируют, из-за чего происходит вторичное радиоактивное загрязнение.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.