В Чернобыле у двоих мужчин изъяли 40 килограммов радиоактивных грибов

Около 40 килограммов грибов изъяли у двоих мужчин в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Незаконно проникшие в зону отчуждения жители соседних сел заявили, что собирали грибы для себя. Сотрудники ведомства составили протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению. В Госпогранслужбе отметили, что в действиях мужчин прослеживаются признаки уголовного преступления — дело в том, что Уголовный кодекс страны предусматривает наказание за перемещение за пределы зоны отчуждения. Нарушителям запрета может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения провели испытания робота Spot американской компании Boston Dynamics. Отмечается, что робособака прогулялась по территории АЭС, а также измерила радиацию в пунктах локализации и захоронения отходов «Рыжий лес», «Подлесный» и «Буряковка». Для обнаружения зон загрязнения применялись гамма-спектрометр, гиперспектральный и нейтронный датчики.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.