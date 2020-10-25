Робособака от Boston Dynamics прогулялась по Чернобылю

В Чернобыльской зоне отчуждения провели испытания робота Spot американской компании Boston Dynamics. Об этом сообщается на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Отмечается, что робособака прогулялась по территории АЭС, а также измерила радиацию в пунктах локализации и захоронения отходов «Рыжий лес», «Подлесный» и «Буряковка». Для обнаружении зон загрязнения применялись гамма-спектрометр, гиперспектральный и нейтронный датчики. Также роботу помогали беспилотники.

Исследования в зоне отчуждения проводят специалисты Бристольского университета и сотрудники Государственного специализированного Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами. Ученые ожидают получить изображения в формате 3D, карту распространения радионуклидов, а также снимки «Рыжего леса» с наиболее загрязненными участками.

В июне сообщалось о старте продаж робособаки Spot для всех компаний в США за 74,5 тысячи долларов (5,2 миллиона рублей). При этом клиентам из других стран предлагалось только узнать стоимость и условия аренды. Также компания выложила в своем YouTube-канале рекламный ролик, в котором показаны умения робота. На кадрах видно, как Spot ходит, поднимается по лестнице, отжимается наравне с человеком, взбирается на возвышенности, кувыркается и пытается открыть дверь.