Робособака прогулялась по парку и проверила соблюдение людьми дистанции

Робособака Spot компании Boston Dynamics прогулялась по парку в Сингапуре и проверила соблюдение людьми социальной дистанции. Видеозапись с ней опубликована в Youtube-канале The Straits Times.

Spot воспроизводит сообщение, призывающее людей в целях безопасности соблюдать расстояние не меньше одного метра. В робособаку встроены камеры, которые оценивают расстояние между людьми и отслеживают количество прохожих.

Также робот включает людям сообщения с призывом мыть руки. Собака-робот будет продолжать помогать городским властям контролировать соблюдение мер безопасности.

В феврале бывший ведущий американского научно-популярного шоу «Разрушители легенд» Адам Сэвидж запряг в рикшу робособаку Spot и прокатился на ней. Он снял эксперимент с запряженной вместо лошади собакой-роботом на видео.

По последним данным, коронавирусом в мире заражены 3 926 724 человека. В Сингапуре зарегистрировано более 21 тысячи заразившихся, а также 20 летальных исходов. Еще больше двух тысяч излечились. Официально страна справилась с эпидемией и ослабляет ограничения.

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