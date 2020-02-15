Бывший «разрушитель легенд» запряг робособаку в рикшу и прокатился на ней

Бывший ведущий американского научно-популярного шоу «Разрушители легенд» Адам Сэвидж запряг в рикшу робособаку Spot и прокатился на ней. Он опубликовал видео эксперимента на своем Youtube-канале.

Сэвидж получил на тестирование робособаку от компании Boston Dynamics и решил запрячь ее в повозку. По словам изобретателя, он строил рикшу пять дней. В итоге ведущий все же прокатился на повозке с робособакой, хотя она передвигалась медленно и рывками. Сэвидж рассказал, что инженеры исправили все недочеты, теперь Spot справляется даже с подъемами. Он анонсировал новые испытания робота-собаки, которые будет снимать на видео.

В июне 2019-го блогеры из США сняли пародийный ролик о том, как роботы Boston Dynamics могут отреагировать на унижение со стороны людей. Они били андроида плетью, брызгали в него токсичным веществом и заставили держать поднос с кексами, в результате робот дал людям отпор, ударив их ногами. Для съемки блогеры использовали человека, одетого в зеленый костюм, на который потом была наложена компьютерная графика.

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