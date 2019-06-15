Робот ответил на издевательства людей

Блогеры из США сняли пародийный ролик о том, как роботы могут отреагировать на унижение со стороны людей. Видео доступно на YouTube-канале Corridor.

В начале видео робот компании Boston Dynamics пытается поймать бросаемые ему коробки. В этот момент его начинают бить клюшкой, а затем дают по спине стулом. Робот падает, а как только поднимается, получает по голове бутылкой.

Герои ролика также били андроида плетью, брызгали в него токсичным веществом и заставили держать поднос с кексами. Робот не смог вынести всего, что с ним проделывали, и дал людям отпор, ударив их ногами.

Для съемки блогеры использовали человека, одетого в зеленый костюм, на который потом была наложена компьютерная графика. Создатели видео в своем Twitter обратили внимание на то, что оно пародийное. Также они добавили, что таким образом хотели выразить свою любовь к тому, что делает Boston Dynamics.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!