Суд арестовал подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове

Киевский районный суд Харькова арестовал двух подозреваемых по делу о пожаре в харьковском доме престарелых, в результате которого погибло 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления полиции в Харьковской области.

«45-летнему арендатору пансионата и его 43-летней жене, которая руководила учреждением, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток», — сообщили в пресс-службе.

21 января сообщалось, что пожар случился в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся страшной трагедией и поручил правительству «немедленно разобраться в ситуации».