Российские пожарные потушили пожар при минус 54 на улице и покрылись льдом

Пожарные из Якутска вышли на работу в сильнейший мороз и вернулись с выезда на пожар в полностью обледеневших костюмах. Размещенную в соцсетях видеозапись опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах двое мужчины в защитной одежде пытаются очистить ее и снаряжение от наледи с помощью топора, им помогают коллеги. Шлемы оказались полностью покрыты приличным слоем льда, который сбили ударом каски об пол.

Один из пожарных не смог самостоятельно раздеться и снять ремень. Окружающим пришлось ослабить его с помощью железного предмета, похожего на напильник, используя его как рычаг. Люди на видео шутят над происходящим и хихикают. «Не сломай ему ничего», — говорит один из присутствующих в кадре.

По данным телеканала, в день съемки в Якутске было минус 54 градуса.