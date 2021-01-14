В школах российского региона отменили занятия из-за сильных морозов

В ряде школ Уральского федерального округа из-за сильных морозов отменили занятия. Об этом сообщается на странице администрации Челябинска во «ВКонтакте».

Уроков не будет у учеников всех смен с первого по 11-й класс. Утром 14 января в Челябинской области ожидается понижение температуры до минус 40 градусов.

По информации ТАСС, отменены занятия в Магнитогорске и Тюмени для учеников с первого по девятый класс из-за аномальных морозов.

Занятия отменены в Ханты-Мансийском автономном округе для учеников с первого по восьмой класс, а также для младших школьников в Югорске и Нягани.

Ранее россиянам спрогнозировали аномальные «иссиня-черные» морозы. Они ожидаются в Северо-Западном, Центральном Приволжском, Уральском федеральных округах, а также на юге Западной Сибири.