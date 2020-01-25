В российском городе отменили занятия в школах из-за 40-градусых морозов

Власти Якутска отменили занятия в школах из-за 40-градусных морозов. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Температура воздуха в городе, как отметили в пресс-службе администрации города, опустилась до минус 46 градусов.

В приказе управления образования Якутска подчеркивается, что при минус 45 градусах актированный день устанавливается в городе для учащихся 1-5 классов школ, при минус 48 градусах – для учащихся 1-8 классов, а при минус 50 градусах – для всех школьников.

21 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на территории России еще десять дней будут наблюдаться аномальные отклонения от средних температур. Он уточнил, что на азиатской части страны температура будет превышать норму на 20 градусов, на европейской — на 12.

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