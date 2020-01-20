Названы последствия аномально теплой погоды для здоровья

Терапевт Лариса Алексеева назвала последствия аномально теплой погоды для здоровья россиян. Ее цитирует «Вечерняя Москва» в понедельник, 20 января.

По словам медика, в такой период у многих людей обостряются хронические заболевания, прежде всего, связанные с дыхательными путями и сердечно-сосудистой системой. В частности, внимательно следить за своим состоянием следует гипертоникам, уточнила врач.

«В особой группе риска находятся и астматики. Больной начинает чувствовать боль и сдавливание в области груди, возникают сложности с вдыханием и выдыханием воздуха, усиливается кашель», — предупредила специалист.

Кроме того, недомогание может возникнуть у аллергиков, а также граждан, у которых диагностирован гастрит, болезнь почек и поджелудочной железы.

«Также у многих в такой погодный период сбивается биологический ритм в организме, нарушается режим сна, возникает чувство усталости, появляется упадок сил», — рассказала Алексеева.

Она посоветовала отказаться от просмотра мобильных телефонов перед сном, есть пищу, богатую клетчаткой и кальцием, поддерживать умеренную физическую нагрузку для укрепления вегетативной системы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что причиной аномально теплой зимы является проход всех циклонов по северным траекториям, из-за чего территория России постоянно находится в их теплом секторе. Так, в пятницу, 17 января, температура в Москве приблизилась к рекорду 1925 года, когда было плюс 4,2 градуса тепла.

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