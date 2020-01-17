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Январская оттепель в Сибири пробудила деревья

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В красноярском городе Дивногорск на фоне январской оттепели и аномального тепла пробудилась и зацвела верба. Фотография с цветущим деревом во дворе жилого дома размещена в группе «Я живу в Красноярске» во «Вконтакте».

«Ничего необычного, просто в январе в Дивногорске зацвела верба. Ну вот эти вот сибирские зимы, вы знаете», — говорится в публикации.

В комментариях пользователи писали, что в их городах природа тоже ведет себя странно. Снимки с распустившимися растениями опубликовали даже жители Петербурга. «После потепления в России распустилось правительство!!а вы верба)))», — пошутил один из комментаторов.

Этой зимой в регионе установилась аномально теплая погода. В Красноярске температура почти не опускалась ниже минус 15 градусов. 17 января на улице было минус пять.

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