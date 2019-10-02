На Дальнем Востоке в октябре зацвела сирень

Из-за непривычно теплой погоды в Приморском крае в октябре зацвела сирень, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жительница Владивостока по имени Наталья сказала агентству, что под окнами соседских жилых домов цветы появились сразу на нескольких кустах. По ее словам, раньше такого не было, сирень всегда цвела в конце весны вместе с вишней и акацией.

Аномальное тепло пришло в регион в конце сентября и сохранится в октябре. По данным портала «Примпогода», средняя температура воздуха в крае выше нормы на 4-8 градусов, местные жители ходят в легкой одежде. 1 октября в некоторых районах Владивостока температура доходила до плюс 32 градусов.

В апреле 2017 года сирень в городе зацвела слишком рано. В ноябре того же года из-за теплой осени распустились цветы весеннего цветка ветровочника амурского.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!