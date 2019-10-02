В России из-за глобального потепления начала таять многолетняя мерзлота

Наиболее быстрое таяние многолетней мерзлоты, вызванное глобальным потеплением, наблюдается в районе таких российских городов, как Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин, передает РИА Новости.
Эксперт отметил, что мерзлота будет активнее таять «по краям». «Есть граница распространения мерзлоты: к северу от этой границы мерзлота есть, к югу ее нет. Везде будет увеличиваться глубина сезонного протаивания», — сказал он. Так, по словам Екайкина, к концу XXI века в зоне таяния окажутся также Игарка, Якутск и Магадан.
Ранее сообщалось, что самым «теплеющим» регионом России оказался Таймыр. За последние 10 лет температура там выросла на 1,2 градуса — это выше среднего показателя по России и в мире. «Чем ближе к северу, тем быстрее рост температур», — сказал ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.