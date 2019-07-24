Таймыр оказался самым «теплеющим» регионом России

За последние 10 лет температура на Таймыре выросла на 1,2 градуса, и это выше среднего показателя по России и в мире. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

«Одна из самых теплеющих точек — Таймыр. Чем ближе к северу, тем быстрее рост температур», — сказал он.

Ученый отметил, что рост температуры в регионе связан с глобальным потеплением. По его словам, причины этому — не только деятельность человека, но и естественные, внутренние изменения на планете.

Ранее в ООН предсказывали, что даже в случае снижения уровня потепления климата до полутора-двух градусов, арктические льды продолжат таять, уровень Мирового океана будет подниматься. Это связано с тем, что при таких темпах температура в Арктике к 2050 году повысится на три-пять градусов, к 2080-му — на пять-девять.

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