Россияне вытоптали «томский Прованс» из любви к селфи

Россияне в погоне за эффектными фотографиями начали вытаптывать поле с медоносной фацелией, которое называют томским Провансом, и обеспокоили ученых из Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа, сообщает РИА Новости.

Принадлежащий НИИ семеноводческий посев в 20 гектаров находится рядом с трассой Аникино-Синий Утес недалеко от Томска, и до него легко добраться. Секретарь института Дарья Савельева рассказала агентству, что когда растение зацвело, произошел массовый наплыв любителей селфи, которые принялись ходить по полю, рвать цветы, устраивать фотосессии, в том числе свадебные. В итоге были протоптаны целые тропы, в некоторых местах образовались проплешины.

«Уже примерно до середины поля у нас есть тропы, лежанки. Даже погода в этом году не нанесла нам столько вреда, сколько эти фотосессии», — добавила Савельева.

Она отметила, что в прошлые годы люди также ходили по полю, но такого наплыва еще не было. Ученые собираются установить запрещающие таблички. Секретарь института отметила, что учреждению наносится реальный материальный ущерб, который будет сложно восполнить.

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