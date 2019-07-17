Розовый ручей в российском селе попал на видео

Жители села Татарка в Ставропольском крае сняли на видео ручей ярко-розового цвета. Запись опубликована в группе «ЧП Ставрополь» во «ВКонтакте».
По их словам, вода окрасилась из-за отходов с завода по производству пластиковых пакетов. Предприятие находится рядом с жилыми домами. Помимо этого местные жалуются на неприятный запах, постоянно исходящий с территории завода. Они собирают подписи за его закрытие.
Как сообщили «Интерфаксу» в министерстве природы Ставрополья, по факту произошедшего возбуждено административное дело по статье «Порча земель». Специалисты проверяют воду и грунт, а также деятельность завода.
Ранее в соцсетях стал популярен золоотвал с бирюзовой водой, куда сливают отходы с ТЭЦ-5 Новосибирска. Местные жители прозвали озеро «новосибирскими Мальдивами» и устраивали там фотосессии несмотря на то, что проход к озеру был запрещен, а купаться в воде опасно. Это место даже обзавелось своим Instagram-аккаунтом, где публиковались самые яркие снимки.