Розовый ручей в российском селе попал на видео

Жители села Татарка в Ставропольском крае сняли на видео ручей ярко-розового цвета. Запись опубликована в группе «ЧП Ставрополь» во «ВКонтакте».

По их словам, вода окрасилась из-за отходов с завода по производству пластиковых пакетов. Предприятие находится рядом с жилыми домами. Помимо этого местные жалуются на неприятный запах, постоянно исходящий с территории завода. Они собирают подписи за его закрытие.

Материалы по теме «Давно хотела на Мальдивы, муж свозил» Россияне нашли «тропический рай» в Сибири. Он ядовит и опасен для здоровья

Как сообщили «Интерфаксу» в министерстве природы Ставрополья, по факту произошедшего возбуждено административное дело по статье «Порча земель». Специалисты проверяют воду и грунт, а также деятельность завода.

Ранее в соцсетях стал популярен золоотвал с бирюзовой водой, куда сливают отходы с ТЭЦ-5 Новосибирска. Местные жители прозвали озеро «новосибирскими Мальдивами» и устраивали там фотосессии несмотря на то, что проход к озеру был запрещен, а купаться в воде опасно. Это место даже обзавелось своим Instagram-аккаунтом, где публиковались самые яркие снимки.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!