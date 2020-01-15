Москвичам спрогнозировали новые температурные рекорды

Новый температурный рекорд в Москве, согласно прогнозам синоптиков, будет установлен в четверг, 16 января. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель столичного метеобюро.

«С большой долей вероятности в четверг будет обновлен температурный максимум», — сказал собеседник агентства.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован почти 100 лет назад — 16 января 1925 года. Тогда температура воздуха составила плюс 3,1 градуса.

В последующие дни москвичам также обещают высокие показатели тепла. Например, в пятницу, 17 января, температура приблизится к рекорду того же 1925 года, когда было плюс 4,2.

В метеобюро подсчитали, что в январе в столице погода была теплее климатической нормы на 8,5 градуса.

В декабре температурные рекорды были установлены 18 ( плюс 5,6 градуса),19 (плюс 6,6) и 23 (плюс 6,2) числа.

В ближайшие пять дней многие российские регионы окажутся в зоне тепловой аномалии. Среди них: Ленинградская, Вологодская, Псковская области, Красноярском и Хабаровском краях, часть Якутии, Поволжье и Центральный федеральный округ.

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