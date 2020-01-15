Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы

В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Огромная территория. И эти плюс 12 градусов будут и в Красноярском крае также, на юге Якутии, в Хабаровском крае», — отметил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что сейчас в «аномально теплом режиме» находится территория всей России.

Ранее эксперты прокомментировали погодные аномалии в России. По мнению главного специалиста отдела наук о Земле РАН Нины Зайцевой, повышение температур не стоит расценивать как первый сигнал об изменении климата. «То, что происходит на протяжении 10 лет, — еще не климат. Это изменения погоды», — уточнила она. В свою очередь, старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский не исключил связь между теплой зимой и глобальным потеплением.

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