Путин отказался от участия в крещенских купаниях

Президент России Владимир Путин в 2020 году отказался от участия в крещенских купаниях 19 января из-за теплой погоды и отсутствия льда и снега. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Согласно сайту Кремля, 19 января президент посетил Берлин для участия в Международной конференции по Ливии. Там он также встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В 2019 году Путин окунался в прорубь. Конкретное место купания в Кремле не сообщили, известно только, что это произошло в Подмосковье. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что глава государства на протяжении нескольких лет окунается в прорубь на Крещение.

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