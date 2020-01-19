Россиянам дали рекомендации по купанию в проруби

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале дал рекомендации желающим искупаться в проруби на Крещение.

Салагай призвал россиян купаться только в специально отведенных для этого местах под присмотром спасателей и медиков. Он отметил, что ни перед, ни после купаний нельзя курить. Кроме того, перед окунанием в прорубь запрещается пить алкоголь. Не стоит купаться сразу после еды — желательно, чтобы после приема пищи прошло два часа, добавил он.

Перед погружением надо сделать физические упражнения, чтобы разогреться, а после — растереться полотенцем и выпить горячий чай.

Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, Салагай посоветовал проконсультироваться с врачом. Он также призвал воздержаться от купаний тех, кто плохо себя чувствует.

Ранее эксперты сообщили, что во время крещенских купаний незакаленным людям лучше всего находиться в воде не более 30 секунд и окунаться по подбородок, а не с головой, иначе можно вызвать спазм сосудов и переохлаждение. Также отмечалось, что купаться в проруби нельзя людям с обострением хронических заболеваний, с простудой и высокой температурой, а также тем, у кого есть болезни сердца, или тем, кто просто боится.

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