Путин окунулся в прорубь

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Конкретное место купания в Кремле не сообщили, известно только, что это произошло в Подмосковье. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что глава государства на протяжении нескольких лет окунается в прорубь на Крещение.

Например, в прошлом году это происходило на Селигере. Тогда купание было снято на видео. «Было достаточно много прихожан, президент присутствовал на непродолжительной части молебна в храме. (...) Поэтому приняли решение показать. Прежде это было более дискретно», — объяснял Песков.

Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января.

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