Песков объяснил попадание крещенского купания Путина на видео

Крещенское купание президента России Владимира Путина решили продемонстрировать в СМИ, поскольку в этом году оно происходило в публичном режиме. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Было достаточно много прихожан, президент присутствовал на непродолжительной части молебна в храме. (...) Поэтому приняли решение показать. Прежде это было более дискретно», — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, почему ранее крещенские купания Путина не афишировались.

Владимир Путин в ночь на 19 января окунулся в прорубь на озере Селигер. Участие президента в крещенских купаниях было снято на видео. По словам Пескова, температура воздуха в районе Селигера держалась на уровне шести-семи градусов мороза.

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков ранее отметил, что купание — не обязательная составляющая праздника Крещение, а просто добрая традиция. Он напомнил, что человек, который окунается в ледяную воду, сам несет ответственность за свое здоровье.

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