Губернатор Севастополя поздравил жителей с праздником Крещения

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил православных христиан с праздником Крещения Господня. Слова главы города приводятся на официальном сайте правительства в пятницу, 19 января.

«Непреходящие христианские ценности многие века являются основой нравственных устоев нашего общества, воспитывают в нас добро, милосердие и любовь к ближнему. Вера укрепляла дух русского народа в дни испытаний, вдохновляла на подвиги и достижения во имя Отечества. Вдвойне знаменателен день Крещения Господня для Севастополя, на земле которого у берегов Черного моря приняли крещение первые русские христиане, и откуда началось распространение православия по всей Руси», — сказал Овсянников.

Также он пожелал горожанам мира и благополучия: «Пусть этот возвышенный праздник станет для каждого севастопольца днем очищения, возрождения, духовного обновления и обретения новых сил».

Ранее в пятницу сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на реке Селигер. По словам пресс-секретаря главы государства, в ночь на 19 января температура воздуха в районе Селигера держалась на уровне шести-семи градусов мороза.

16 января руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков отметил, что купание — не обязательная составляющая праздника Крещение, а просто добрая традиция. Он напомнил, что человек, который окунается в ледяную воду, сам несет ответственность за свое здоровье.

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