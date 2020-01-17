Незакаленным россиянам раскрыли правила погружения в прорубь

Во время крещенских купаний незакаленным людям лучше всего находиться в воде не более 30 секунд и окунаться по подбородок, а не с головой, иначе можно вызвать спазм сосудов и переохлаждение. Правила погружения в прорубь раскрыли опрошенные РИА Новости эксперты.

Ведущий научный сотрудник Центра профилактической медицины Ольга Молчанова сообщила, что купаться в проруби нельзя людям с обострением хронических заболеваний, с простудой и высокой температурой, а также тем, у кого есть болезни сердца, или тем, кто просто боится.

Заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин сообщил, что воздействие холода на организм в целом полезно для здоровья, однако нагрузка не должна быть критической для организма, а человек должен получать удовольствие от купания. Он отметил, что перед погружением надо сделать физические упражнения, чтобы разогреться, а после — растереться полотенцем и выпить горячий чай.

Главный научный сотрудник Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России Галина Тарасова посоветовала начать закаляться с лета, чтобы не иметь осложнений после погружений в прорубь. Она отметила, что не стоит купаться сразу после еды — после приема пищи должен пройти хотя бы час.

В январе 2019 года сообщалось, под Красноярском угнали автомобиль со спящим внутри ребенком, пока его родители купались в проруби на Крещение. Через полчаса машину нашли, подозреваемого в угоне задержали.

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