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Часть России накроют аномальные морозы

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Фото: Павел Кассин / «Коммерсантъ»

Регионы Западной Сибири в новогодние праздники накроет вторая волна аномальных морозов — температура воздуха будет опускаться до минус 42 градусов, заявила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик. Ее слова приводит ТАСС во вторник, 29 декабря.

Она рассказала, что первая волна «арктического холода» в Западной Сибири была в конце декабря, когда температура воздуха опускалась до минус 49 градусов в некоторых регионах. В те дни были побиты температурные рекорды, которые держались 50-100 лет, отметила Лапчик.

«Следующая, вторая волна холода, более продолжительная и будет наблюдаться в первой декаде января», — предупредила синоптик. Она отметила, что в первой декаде января установится морозная погода на 8-10 градусов ниже нормы. Температура будет около минус 30-35 градусов, местами — до минус 42.

Ранее ученые выяснили, что к похолоданию и предстоящим аномально холодным зимам в Сибири и Европейской России в декабре и январе привело сокращение площади арктических морских льдов в октябре. В публикации сказано, что ледяной фактор не влияет на погоду в феврале и марте. Это связано с тем, что происходит выравнивание термических контрастов в приземном слое и увеличивается площадь льда во второй половине зимы.

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