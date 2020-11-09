Таяние арктических льдов спровоцировало аномально холодные зимы в Сибири

Сокращение площади арктических морских льдов в октябре привело к похолоданию и предстоящим аномально холодным зимам в Сибири и Европейской России в декабре и январе, сообщается на сайте Института географии Российской академии наук (ИГ РАН). Результаты научной работы опубликованы в журнале «Лед и снег».

Российские ученые выяснили, что благодаря наблюдению за льдом в Арктике можно прогнозировать наступление аномальных морозов. «Изучение роли сокращения площади ледяного покрова Баренцева и Карского морей в изменении режима центров действия атмосферы — в первую очередь Скандинавского антициклона, ответственного за формирование арктических вторжений на севере Евразии, — приводит к выводу о внутрисезонных закономерностях, учет которых важен при разработке среднесрочных прогнозов», — отметили в вузе.

В публикации сказано, что ледяной фактор не влияет на погоду в феврале и марте. Это связано с тем, что происходит выравнивание термических контрастов в приземном слое и увеличивается площадь льда во второй половине зимы. Это создает условия для включения других механизмов, связанных в первую очередь с влиянием стратосферного вихря.

Климатолог Института географии РАН Валерия Попова уточнила, что потеря арктического морского льда влияет не только на погоду и климат соседних территорий, но и в более отдаленных областях Северного полушария. «Эффективность подобной прогностической модели и оценка ее возможностей в условиях меняющегося климата требует дополнительных исследований», — добавила она.