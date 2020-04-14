Российские ученые попробуют укрепить лед в Арктике

Ученые из Алтайского государственного технического университета попробуют укрепить лед в Арктической зоне с помощью армирующих элементов и уже ищут способы для этого. Об этом заявила доцентка кафедры современных специальных материалов вуза, кандидатка технических наук Елена Ананьева, сообщило РИА Новости 10 апреля.

По словам Ананьевой, специалисты уже получили предварительные результаты, но потребуется много работы, прежде чем материалы и схему укрепления удастся применить. Предполагается, что армирующие элементы будут намораживать на поверхность и покрывать сверху слоем льда. Для этого можно использовать углеродные или стеклянные волокна, комплексные нити, текстильные материалы или порошковые наполнители — специалисты выбирают самый подходящий материал.

Ананьева также пояснила, что лед «терпкий и хрупкий одновременно» и армирование позволит упрочнить его. Благодаря этому лед станет таким, чтобы у человека было время покинуть место или успеть что-то забрать оттуда. «Проще говоря, мы хотим продлить срок его жизни до того, как он растает», — сказала Ананьева.

Доцентка сравнила армированный лед с каленым лобовым стеклом автомобиля, которое не разбивается, а трескается при ударе по нему. Она добавила, что технологию можно будет применять не только в Арктике, но и в регионах, где зимой совершают переправы через водоемы.

Ранее сообщалось, что ученые из Мурманска и Петербурга изучат риски появления природных и техногенных явлений, опасных для берегов Арктики, где проводится основная хозяйственная деятельность. Цель специалистов не только создать модель риска, но и рассчитать возможный экономический ущерб. Поводом для исследования стало то, что нужную для работы инфраструктуру размещают либо возле берегов, либо на них. Из-за природных явлений арктические берега размывает, и Россия теряет около 11 квадратных километров площади.

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